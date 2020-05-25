Жена Семака посвятила трогательный пост приемной дочери

Супруга главного тренера "Зените" Сергея Семака Анна в своем инстаграме рассказала о приемной дочери, у которой порок развития дистального отдела позвоночника и спинного мозга.



Сегодня, 25 мая, девочке исполнилось 14 лет.



"Я впервые увидела Таню, когда ей было девять. Зашла в класс во время урока и с трудом узнала девочку из видеоанкеты… Такая она была крошечная, накрыла голову книжкой, спрятавшись от меня в домик. Маленький эльф с лицом княжны Романовой и телом младенца. Тогда я могла легко поднять её на вытянутой ладошке. Сегодня Тане исполнилось 14 лет… Время пролетело незаметно, растаяло как один день, а вместе с ним и все мои иллюзии, ожидания, страхи. Помню, как наивно представляла, что через несколько лет мы вернёмся в детский дом обнять воспитателей, докторов (нам с ними сказочно повезло) и Таня уверенно зайдёт на своих ногах. Отправив документы во все медицинские учреждения мира, я раз за разом получала отказы и, наконец, поняла, как самонадеянна была. Но, вместе с тем, поняла, что главная задача этого ребёнка не в том, чтобы ходить, а в том, чтобы проживать счастливое детство, которого достоин каждый сирота на этой планете.

Сейчас самой большой сложностью для нас является отсутствие чувствительности в ногах, что постоянно влечёт за собой травмы. Таня отказывается думать о последствиях – то застряла ногой в лавочке и, вместо того, чтоб позвать на помощь, дёрнула как следует, сломав конечность, то забыла про фен, положив его рядом, увлёкшись телефоном, пока не получила серьёзные ожоги обеих ног, то вынула пирог из духовки себе на колени… Верю, что это всего лишь очередной этап адаптации к самостоятельной взрослой жизни.

Мы постоянно учимся друг у друга. Именно Таня научила меня бороться со своими страхами.



Девочка – свет, сильная, мудрая и такая взрослая… Она знает о жизни гораздо больше, чем мы с вами, за свои 14 лет пережив столько боли. Таня часто говорит: "Если бы все люди знали, какое счастье ходить на ногах, они бы никогда ни на что не жаловались".

Я часто думаю о том, что она была нужна нам даже больше, чем мы ей. Потому что, открыв нам свой удивительный мир, она научила нас видеть то, от чего мы раньше отворачивались, ценить то, что не ценили, любить так, как мы и представить себе не могли. С днём рождения, наш Ангел-Хранитель, наша нежная, трогательная малышка. Храни тебя Бог на все времена", - написала Анна.

Напомним, у специалиста есть сын Илья от первого брака, у Анны – дочь Майя от первого брака, общих детей у них пятеро - Семен, Иван, Варвара, Савва и Илария. Девочку Таню пара взяла из детского дома в 2016 году.

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