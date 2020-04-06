Жена Семака предложила провозгласить Путина царем России

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Жена Семака предложила провозгласить Путина царем России

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, заявила, что президента Российской Федерации Владимира Путина пора провозгласить царем страны.

"Я думаю, что Путина пора выдвигать на царство, а то у британских монархов есть свои традиции, а у нас утраченные. Думаю, его срок закончится так же логично, как заканчивается человеческий цикл и жизнь", - сказала Семак в прямом эфире в Instagram блогера Саши Зверевой.

Ранее Семак заявляла, что хочет усыновить темнокожего ребенка. В настоящее время чета Семак воспитывает восьмерых детей.

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