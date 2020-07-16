Жена Семака предложила Путину свои поправки в конституцию России

Анна Семак, супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака, опубликовала шутливый пост в инстаграме, касающийся поправок в конституцию Российской Федерации.

"Владимир Владимирович, минуточку! (Людям без чувства юмора просьба не беспокоиться).

Пытаясь впрыгнуть в последний вагон уходящей электрички, наша креативная команда за воскресным обедом разработала несколько новых, многообещающих поправок. Да, градус народного недовольства непременно повысится, но в текущей ситуации это уже не важно. Будут и довольные - те, кто сможет обогатиться в условиях обещанной второй волны пандемии. На масках, перчатках, санитайзерах зарабатывать теперь не актуально - люди не дураки, за время карантина научились шить, вышивать и даже варить дезинфицирующие снадобья. Итак. Не благодарите.

Запретить стиральные машины для начала в старом фонде Москвы и Петербурга. Позже отменить повсеместно - шум, между прочим, влияет на здоровый сон, сильная вибрация - на ветхие перекрытия. Чинить - не вариант, это мы уже поняли. Подключите ГИОП. Они знают как перекрывать кислород. Под эту песню рекомендуем открыть сеть государственных прачечных самообслуживания, используя опыт заокеанских соседей. Подключите медиа лидера Елену Малышеву. Наверняка сохнущее в доме белье - рассадник пылевых клещей или ещё какой заразы. Привлеките Ларису Гузееву - общественные прачечные - прекрасный шанс обрести вторую половину и влиять на демографическую ситуацию в стране.

Обязать каждого жителя Петербурга иметь дома спасательный жилет. Город на воде - это вам не шуточки! Мало ли какая чрезвычайная ситуация может возникнуть кроме пандемии? К чему такая беспечность? Сегодня в северной столице проживает 5 398 064 человек. Качественный жилет в розницу стоит как минимум тысячу. Впридачу, можно обязать народ иметь одну-две резиновые лодки на семью, плюс вёсла - итого отличный план, как мне кажется.

Нам не нравится актуальный цвет Государственного Эрмитажа. Этот скучный оттенок штор с ламбрекенами из девяностых всякий раз вводит в уныние. Так чтобы все были довольны, предлагаю выложить фасад... плиткой. Знаю как минимум одного человека, который поддержал бы нашу идею. Пётр Первый, разумеется. Эдакий привет Португалии. Можно подобрать элегантную расцветку и пустить по фасаду роботы пылесосы - искусство + инновации. Давайте жить в духе времени!" - написала Семак.

Напомним, что поправки в российскую конституцию, согласно официальным данным, поддержали почти 78 процентов граждан.

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