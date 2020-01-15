Жена Семака рассказал, сколько африканский детей она хочет усыновить



Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, сообщила, что она хотела бы усыновить не меньше четырех африканских детей.

"Мне бы хотелось взять как минимум четверых", — написала Анна в сториз своего Instagram.

Стоит отметить, что в настоящее время чета Семак воспитывает восьмерых детей, из которых один ребенок является приемным.

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