Жена Семака рассказала, что тренер жертвует половину заработка малоимущим

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак жертвует больным и малоимущим семьям часть своего заработка. Об этом рассказала супруга специалиста.

Ранее один из подписчиков Анны Семак в соцсети спросил не стыдно ли ей "за госбюджет на собственной яхте по каналам кататься". На что девушка сказала, что "Зенит" не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам".

"Мой муж - невероятно талантливый человек, работает практически без выходных. Половину заработка жертвует больным и малоимущим. Побольше бы таких людей. Аминь", - написала девушка.

Напомним, по итогам текущего сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России второй раз подряд.

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