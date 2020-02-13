Жена Семака рассказала, как нужно бороться с короновирусом



Анна Семак, жена главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака, в сториз своего Instagram ответила на вопрос о том, как необходимо бороться с короновирусом.

"Снять с себя корону", - написала Анна Семак.

На данный момент число погибших от китайского коронавируса Covid-19 погибли больше 1300 человек. При этом, число официально зарегистрованных заболевших вирусом составляет более 60 тысяч человек. Выздоровели около шести тысяч человек.

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