Жена Семака рассказала, о чем бы она попросила Путина

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, рассказала, что она попросила бы президента Российской Федерации Владимира Путина принять закон, запрещающий проведение аборотов.

"Если бы я могла попросить Владимира Владимировича Путина сейчас ввести какой-нибудь один закон, это был бы закон о запрете абортов", - сказала Семак в прямом эфире в Instagram Саши Зверевой.

Ранее Семак заявляла, что хочет усыновить темнокожего ребенка. В настоящее время они с мужем воспитывают восьмерых детей.

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