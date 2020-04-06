Жена Семака рассказала, о чем бы она попросила Путина
Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, рассказала, что она попросила бы президента Российской Федерации Владимира Путина принять закон, запрещающий проведение аборотов.
"Если бы я могла попросить Владимира Владимировича Путина сейчас ввести какой-нибудь один закон, это был бы закон о запрете абортов", - сказала Семак в прямом эфире в Instagram Саши Зверевой.
Ранее Семак заявляла, что хочет усыновить темнокожего ребенка. В настоящее время они с мужем воспитывают восьмерых детей.
Не пропустите: Жена Семака предложила провозгласить Путина царем России. | http://soccernews.ru
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