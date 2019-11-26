Жена Семака рассказала о реакции "Зенита" на предстоящую поездку тренера в Африку
Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, рассказала о том, как в петербургском клубе реагируют на предстоящую поездку наставника в Африку.
Ранее сообщалось, что супруги отправятся на африканский континент на съемки фильма о детях-альбиносах.
"Гвинея-Бисау, видимо, такой непопулярный маршрут, что у Всемирной организации здравоохранения нет конкретных рекомендаций именно по этой стране, что в общем-то усыпило мою совесть на какой-то момент. Но я же ещё несу ответственность за товарищей, а я люблю, когда у товарищей всё прекрасно, когда все живы и здоровы. Поэтому мне, скорее всего, не избежать прививок от желтой лихорадки и малярии. Придется поехать в больницу Боткина и как следует расспросить врачей, чем мне грозит эта поездка. Думаю, надо будет какие-нибудь антипаразитарные таблетки пропить потом. Такое тоже случается на африканском континенте.
Сегодня был очень смешной момент, когда я села в машину к Сергею, и он говорит: "Ты не представляешь, что сегодня происходит в клубе из-за твоего поста". Все обеспокоены тем, что Сергей Богданович едет в Африку. Обеспокоены тем, что ему нужно сделать прививки, и тем, что он может оттуда привезти", - приводят слова жены Семака российские СМИ.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14