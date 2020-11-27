Жена Семака рассказала о знакомстве с тренером "Зенита"

Анна Семак, супруга наставника питерского "Зенита" Сергея Семака, поделилась подробностями знакомства со своим мужем.

"Я работала хостес в ресторане First на Софийской набережной. Сергей увидел меня и попросил приятеля нас познакомить. Все остальные версии - фантазии обиженных женщин в обработке самой грязно-жёлтой газеты страны.

В начале моих отношений с Сергеем он спросил меня, готова ли я родить ему шестерых детей. Ответив согласием, картина нашего будущего приняла ясные очертания", - рассказала Анна.

У пары пятеро общих детей. Также они воспитывают дочь Анны от первого брака и приемную дочь. Кроме того, у Семака есть сын от первого брака.

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