Жена Семака шокировала тренера своим желанием завести чернокожего ребенка

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Жена Семака шокировала тренера своим желанием завести чернокожего ребенка

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, заявила, что он собирается усыновить темнокожего ребенка. По ее словам, Семак был крайне удивлен таким желанием супруги.

"Я всегда знала, что я окажусь в Африке - у меня очень тонкая интуиция, и я всегда предчувствую какие-то события в своей жизни. Мало того, я всегда с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: "Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок". Он, конечно, был в шоке. Я говорю: "С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую". Так же, как я чувствовала, что у меня будет приемный ребенок - у меня с детства в этом не было никаких сомнений", - приводят слова Анны российские СМИ.

В данный момент у Семака и Анны пятеро общих детей. Также они воспитывают дочь Анны от первого брака и приемную дочь. Кроме того, у Семака есть сын от первого брака.

Не пропустите: Семак женился на бывшей супруге в Италии. | http://soccernews.ru
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