Жена Семака сообщила результат своего теста на коронавирус

Теги зенит санкт-петербургсергей семаккоронавирус

Жена Семака сообщила результат своего теста на коронавирус

Анна Семак, жена главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака, сообщила, что ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.

"Я решила срочно выздороветь", — написала Анна Семак на своей странице в Instagram.

В данный момент у Семака и Анны пятеро общих детей. Также они воспитывают дочь Анны от первого брака и приемную дочь. Кроме того, у Семака есть сын от первого брака.

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