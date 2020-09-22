Жена Семака сообщила результат своего теста на коронавирус
Анна Семак, жена главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака, сообщила, что ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.
"Я решила срочно выздороветь", — написала Анна Семак на своей странице в Instagram.
В данный момент у Семака и Анны пятеро общих детей. Также они воспитывают дочь Анны от первого брака и приемную дочь. Кроме того, у Семака есть сын от первого брака.
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