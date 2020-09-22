Жена Семака заподозрила, что у неё коронавирус

Теги зенит санкт-петербургсергей семак

Жена Семака заподозрила, что у неё коронавирус

Анна Семак, супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака, сдала тест на коронавирус.

Женщина призналась, что у неё пропало обоняние, поэтому она решила провериться на COVID-19.

Анна выложила в инстаграме видео того, как у неё берут мазок. По её словам, результат будет известен во вторник днём.

На сегодняшний день в России выявлено более 1,1 миллиона заразившихся коронавирусом, почти 20 тысяч человек умерли.

Не пропустите: Семак обошел Виллаш-Боаша по победам на посту главного тренера "Зенита". | http://soccernews.ru
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