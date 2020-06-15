Жена Смольникова рассказала, как позвала футболиста замуж

Теги игорь смольниковзенит санкт-петербург

Жена Смольникова рассказала, как позвала футболиста замуж

Жена защитника "Зенита" Игоря Смольникова Екатерина призналась, что она сама сделала предложение футболисту.

"Это я сделала Игорю предложение, кстати. Это было в Екатеринбурге: мы ехали в машине, и я ему говорю: "Слушай, давай поженимся". Он начал говорить, что не готов. Я ему: "Жить со мной и кататься по городам вместе ты готов, а жениться, значит, нет?", - сказала девушка в программе телеканала "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне 31-летний Смольников провел за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

А еще: Орлов рассказал о перспективах Смольникова и Азмуна в "Зенита"| http://soccernews.ru
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