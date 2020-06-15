Жена Смольникова рассказала, как позвала футболиста замуж
Жена защитника "Зенита" Игоря Смольникова Екатерина призналась, что она сама сделала предложение футболисту.
"Это я сделала Игорю предложение, кстати. Это было в Екатеринбурге: мы ехали в машине, и я ему говорю: "Слушай, давай поженимся". Он начал говорить, что не готов. Я ему: "Жить со мной и кататься по городам вместе ты готов, а жениться, значит, нет?", - сказала девушка в программе телеканала "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне 31-летний Смольников провел за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
А еще: Орлов рассказал о перспективах Смольникова и Азмуна в "Зенита"| http://soccernews.ru
главное
-
Sky Sport: Санкт-Петербург примет финал Лиги Чемпионов в 2022 году
-
РФС отстранил двух сотрудников из-за ошибки в регламенте Кубка России
-
"Спорт-Экспресс": процент зрителей на трибунах во время матчей РПЛ могут увеличить с 10 до 30
-
Касильяс сообщил, что снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации футбола Испании
-
"Химки" подали документы на лицензирование РФС
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Реала"
-
Сетьен оценил возможность участия Суареса в матче с "Леганесом"
-
Агент рассказал о несостоявшемся переходе Егора Титова в "Баварию"
-
В Испании назвали сроки восстановления нападающего "Реала" Васкеса
-
Болельщики "Крыльев Советов" посетили тренировку команды на базе
-
"Аякс" продлил контракт с Хунтеларом еще на сезон
-
"Спартак" показал, как футболисты готовятся к возобновлению сезона РПЛ
-
Sky Sport: Санкт-Петербург примет финал Лиги Чемпионов в 2022 году
-
Жена Смольникова рассказала, как позвала футболиста замуж
-
Неймар отдохнул в Сен-Тропе в компании Верратти и модели
-
В Испании сообщают, что Азмун близок к переходу в "Арсенал"
-
Крыховяк показал, как проводит выходной
-
ПСЖ интересуется Лукасом Эрнандесом
-
Форвард "Баварии" Левандовски рассказал о своей подготовке к матчам
-
Голкипер "Краснодара" Крицюк покинет клуб по окончании сезона
-
Наставник "Уфы" Евсеев провел выходной в тренажерном зале
-
Широков прокомментирует матч РПЛ ЦСКА - "Зенит"
-
Хавбек Дэвис признан лучшим игроком "Баварии" в мае
-
РФС отстранил двух сотрудников из-за ошибки в регламенте Кубка России
-
"Спорт-Экспресс": процент зрителей на трибунах во время матчей РПЛ могут увеличить с 10 до 30
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20