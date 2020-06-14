Жена Тарасова нагрубила подписчику в Instagram в ответ на шутку о ее сестрах
Анастасия Костенко, жена полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова, нагрубила в Instagram подписчику, который пошутил о ее сестрах.
Девушка разместила фотографию со своими младшими сестрами, а подписчик в шутку предположил, что футболисту приходится всех их обеспечивать: "А Димке всех кормить, всю ее родню". Костенко ответила резко: "Отвечу раз и навсегда, и довольно в резкой форме, так как вы позволяете себе наглость! Так вот, Дима не кормит моих родственников. Домоседство у нас не в крови. В свой кошелек смотрите".
Тарасов и Костенко состоят в браке с 2018 года. У них двое дочерей - Милана (10 июля 2018) и Ева (5 февраля 2020). Также у хавбека есть дочь Ангелина (2009 года рождения), которая родилась от первой жены. Кроме того, Тарасов состоял в браке с певицей Ольгой Бузовой.
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|Команда
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|Локомотив Москва
|22
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|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
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|5
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|22
|36
|6
|Динамо Москва
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
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|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
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|Оренбург
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|14
|Рубин
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|Ахмат
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