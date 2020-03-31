Жена Тарасова показала, как ей подарили Porsche
Анастасия Костенко, жена полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова, похвасталась в инстаграме тем, как она получила в подарок на день рождения новый автомобиль Porshe.
"Спасибо тебе за всё, моя любовь. Я очень и очень тебя люблю", - поблагодарила девушка своего мужа.
Напомним, что 33-летний Тарасов женился на Костенко в 2018 году. У пары есть две дочери.
Не пропустите: Тарасов рассказал, сколько времени он копил на Porshe для жены. | http://soccernews.ru
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