Жена Тарасова показала, как ей подарили Porsche

1 Теги рубиндмитрий тарасов

Жена Тарасова показала, как ей подарили Porsche

Анастасия Костенко, жена полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова, похвасталась в инстаграме тем, как она получила в подарок на день рождения новый автомобиль Porshe.

"Спасибо тебе за всё, моя любовь. Я очень и очень тебя люблю", - поблагодарила девушка своего мужа.

Напомним, что 33-летний Тарасов женился на Костенко в 2018 году. У пары есть две дочери.

Не пропустите: Тарасов рассказал, сколько времени он копил на Porshe для жены. | http://soccernews.ru 
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Комментарии

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ronny.jabarie

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