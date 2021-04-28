Жена Тьяго Силвы раскритиковала Вернера после матча с "Реалом"

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Жена Тьяго Силвы раскритиковала Вернера после матча с "Реалом"Фото: EPA

Супруга защитника "Челси" Тьяго Силвы подвергла критике форварда "синих" Тимо Вернера после матча с "Реалом" (1:1).

"Ребята, это карма… В каждой команде, в которую я иду, есть форвард, который все время упускает верные моменты забить… Этот Вернер, как там его имя?

Нам необходимо было забить, нам необходимо было победить в этой игре, однако мои форварды не хотят забивать, я не знаю, почему они не забивают", - сказала жена бразильца в инстаграме.

Ответная игра 1/2 финала Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне 5 мая.

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