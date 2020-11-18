Жена Тьяго Силвы уговаривает футболиста стерилизоваться

Изабель да Силва, жена бразильского защитника лондонского "Челси" Тьяго Силвы, заявила, что она уговаривает мужа сделать вазэктомию (Хирургическая операция, целью которой является стерилизация мужчины с сохранением половых функций. - Прим. Soccernews). У пары сейчас двое детей и они не хотят заводить третьего ребенка.

"Я не буду стерилизоваться. Все мои родственники и знакомые после этого сильно располнели. Я так не хочу. Я говорила с Тьяго насчет вазэктомии. Это был бы идеальный вариант для меня", - написала Изабель в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 36-летний Силва провел за "Челси" восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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