Жена Тьяго Силвы уговаривает футболиста стерилизоваться
Изабель да Силва, жена бразильского защитника лондонского "Челси" Тьяго Силвы, заявила, что она уговаривает мужа сделать вазэктомию (Хирургическая операция, целью которой является стерилизация мужчины с сохранением половых функций. - Прим. Soccernews). У пары сейчас двое детей и они не хотят заводить третьего ребенка.
"Я не буду стерилизоваться. Все мои родственники и знакомые после этого сильно располнели. Я так не хочу. Я говорила с Тьяго насчет вазэктомии. Это был бы идеальный вариант для меня", - написала Изабель в своем Instagram.
В нынешнем сезоне 36-летний Силва провел за "Челси" восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18