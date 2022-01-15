Жена украинского футболиста Данченко погибла в ДТП
Фото инстаграм Виктории Данченко
СМИ сообщили о гибели Виктории Данченко - супруги защитника "Зари" Олега Данченко.
Девушка разбилась в дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев - Одесса.
Жена украинского футболиста врезалась в другой автомобиль, после чего её машину отбросило в отбойник. От полученных травм она скончалась.
Трагедия произошла в день подписания арендного соглашения между Олегом Данченко и "Зарей".
Права на игрока принадлежат греческому АЕКу, ранее он выступал за четыре российских клуба - "Енисей", "Анжи", "Рубин" и "Уфу".
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