Жена украинского футболиста нарисовала картину в полуобнаженном виде

Теги джайкур ризеспорниколай морозюк

Жена украинского футболиста нарисовала картину в полуобнаженном виде

Ирина Морозюк, жена украинского защитника "Ризеспора" Николая Морозюка, в полуобнаженном виде нарисовала картину "Сочный грейпфрут" и оценила ее в тысячу долларов.

"Картина "Сочный грейпфрут". Стартовая цена 1000 долларов", - написала Морозюк в своем Instagram.

32-летний Морозюк выступает за "Ризеспор" с 2019 года. В нынешнем сезоне украинец провел 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом дейстувет до лета 2021 года.

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