Жена украинского футболиста переболела коронавирусом, не зная об этом

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Жена украинского футболиста переболела коронавирусом, не зная об этом

Ирина Морозюк, жена защитника "Ризеспора" Николая Морозюка, рассказала, как перенесла заболевание коронавирусом.

"Две недели назад я заболела каким-то вирусом, типа ОРВИ. Доктор тогда сказала, что 50/50 - возможно, коронавирус, возможно - нет. Я переболела 3-4 дня, основные симптомы ушли, а осталась только потеря обоняния - я не чувствовала вкуса и запаха. У меня начало першить за грудиной и хотелось покашливать. Потом поднялась температура: не выше 37,5, но было очень хреново. Это продолжалось 3 дня, а на 4-й температура ушла и мне стало легче. Последние 2 дня я уже более или менее чувствую, что кушаю. Я сдала анализ на антитела коронавируса, он у меня положительный.

Врач посмотрела меня и сказала, что всё хорошо, но надо сдать тест на антитела. Он показал положительный результат. Она мне звонит и говорит, что у меня положительный результат. Получается, 2 недели назад я переболела коронавирусом без осложнений. Я повторно сдам анализ, но мне говорят, что болезнь уже прошла. Для них это очень важно, чтобы узнать, не являюсь ли я носителем и не заразна ли для других людей. Я серьёзно к этому отнеслась и ни с кем не контактировала. Только с ребёнком и няней, но они хорошо себя чувствуют. 

Кто говорит, что я вру - вы какие-то придурошные. Я рассказываю, как есть. Я рада, что переболела именно в такой форме. Дай бог, чтобы у меня теперь был иммунитет. Я счастлива, что сейчас им переболела. Дай бог, чтобы у меня были эти антитела и чтобы в этом году я уже не болела коронавирусом", - сказала Морозюк в прямой эфире своего инстаграма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морнинг мои родные Я думаю многие из вас заметили , что очень много вопросов , часто мне задаваемых , связаны с таким чудесным десертом как КЕКС А сколько ? А когда? А с кем ? А где ? И т.д. Сейчас я вам немного расскажу , что это для меня и какое место в жизни занимает . Кекс - занимает особое место в моей жизни.. и очень важное ..это невероятный процесс , во время которого 2 человека , становится одним целым ( как пазлики ) Поэтому и подход у меня особый. . Сейчас объясню , почему у меня не может быть случайных «кексопоедушек», на первом свидании или на втором или на третем .. Вовсе не потому что , я начиталась книг о том , сколько калорий можно употреблять или все пацаны хотят только одного , накормить тебя кексом или боюсь быть угощена кексом и брошена и т.д. А потому , что человека , с которым я разделю трапезу в поедании кекса , для меня должен быть особенным☝ И дело не о сумасшедшей любви до гроба или когда кольцо мне на палец наденет ☝ Дело в том , что у меня есть несколько принципов и правил : 1. Я очень брезгливая и человек должен мне очень нравится ( причём , я долго присматриваюсь и даже представляю себе его запах ☝) запах человека ☝ это если вы вдруг не о том подумали 2. Я должна ему максимально доверять, а этот процесс тоже немало времени занимает. 3. Я должна чувствовать его честное и настоящее уважение к себе. Мне никогда не был интересный , банальный десерт ‍♀️для таких случаев , я могу открыть свой холодильник , достать один из моих многочисленных кекс-игрушек и под «интересное кино» его съесть А если уже хочется чего то больше , то это должно выглядеть не как поедание , а пожирание этого вкусного , сочного КЕКСа без никаких запретов и ограничений ) Любите друг друга , уважайте и пожирайте кексы пару раз в день

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рубрика «сраные советы от Ирины Морозюк» Давайте поговорим о самооценке? . Недавно начала работать с психологом и безумно этому рада. Как оказывается, что у меня занижена самооценка ☝ И вы знаете , что с такой проблемой живет очень большая часть населения. Любить себя очень сложно , но очень нужно! Многие из нас , в том числе и я , заблуждаются насколько это важно. Потому что единственный человек , который будет с вами до конца жизни -это ты сам. Поэтому каждому надо работать над самооценкой и избавляться от комплексов. И только когда вы перестанете нуждаться в чей то любви и поддержке , тогда вы по-настоящему себя любите и цените

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет девчонки Часто получаю вопросы в Директ по поводу отношений между мужчиной и женщиной. И могу с гордостью сказать , что опыт у меня есть в этом. 1. Не могу встретить достойного парня или выбираю не тех! 2. Парни после свидания больше не звонят ! 3. Парень ушёл к другой! 4. Парни хотят только секс! 5. Не знаю, дать или не дать ? А если дать , то когда ? 6. Парень не ухаживает и не дарит подарки ! 7. Парни не обращают на меня внимания либо видят во мне только подругу ! 8. Парни после секса становятся равнодушными ! И многое другое... Что предлагаю я ? Как на счёт встречи в женском кругу ?) можем вместе провести время и поделиться опытом и советами. Кто за ? Пишите в Директ Девочки 18+

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

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