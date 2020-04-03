Жена украинского футболиста переболела коронавирусом, не зная об этом

Ирина Морозюк, жена защитника "Ризеспора" Николая Морозюка, рассказала, как перенесла заболевание коронавирусом.

"Две недели назад я заболела каким-то вирусом, типа ОРВИ. Доктор тогда сказала, что 50/50 - возможно, коронавирус, возможно - нет. Я переболела 3-4 дня, основные симптомы ушли, а осталась только потеря обоняния - я не чувствовала вкуса и запаха. У меня начало першить за грудиной и хотелось покашливать. Потом поднялась температура: не выше 37,5, но было очень хреново. Это продолжалось 3 дня, а на 4-й температура ушла и мне стало легче. Последние 2 дня я уже более или менее чувствую, что кушаю. Я сдала анализ на антитела коронавируса, он у меня положительный.

Врач посмотрела меня и сказала, что всё хорошо, но надо сдать тест на антитела. Он показал положительный результат. Она мне звонит и говорит, что у меня положительный результат. Получается, 2 недели назад я переболела коронавирусом без осложнений. Я повторно сдам анализ, но мне говорят, что болезнь уже прошла. Для них это очень важно, чтобы узнать, не являюсь ли я носителем и не заразна ли для других людей. Я серьёзно к этому отнеслась и ни с кем не контактировала. Только с ребёнком и няней, но они хорошо себя чувствуют.

Кто говорит, что я вру - вы какие-то придурошные. Я рассказываю, как есть. Я рада, что переболела именно в такой форме. Дай бог, чтобы у меня теперь был иммунитет. Я счастлива, что сейчас им переболела. Дай бог, чтобы у меня были эти антитела и чтобы в этом году я уже не болела коронавирусом", - сказала Морозюк в прямой эфире своего инстаграма.

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