Жена украинского футболиста поразила сеть в челлендже по открыванию бутылок

Ирина Морозюк, жена украинского защитника турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка, приняла участие в челлендже под названием "Bottle Cap Challenge", в котором участники открывают бутылки ударом ногой с разворота.

Девушка не стала махать ногой, а вместо этого эффектно открыла бутылку своей грудью, чем привела в восторг подписчиков своего Instagram.

31-летний Морозюк перешел в "Ризеспор" в январе 2019 года на правах аренды и провел за клуб 12 матчей. Летом турецкий клуб заключил с футболистом полноценный контракт на два года.

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