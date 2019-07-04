Жена украинского футболиста поразила сеть в челлендже по открыванию бутылок
Ирина Морозюк, жена украинского защитника турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка, приняла участие в челлендже под названием "Bottle Cap Challenge", в котором участники открывают бутылки ударом ногой с разворота.
Девушка не стала махать ногой, а вместо этого эффектно открыла бутылку своей грудью, чем привела в восторг подписчиков своего Instagram.
31-летний Морозюк перешел в "Ризеспор" в январе 2019 года на правах аренды и провел за клуб 12 матчей. Летом турецкий клуб заключил с футболистом полноценный контракт на два года.
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|Команда
|М
|О
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|Галатасарай
|34
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|2
|Истанбул ББ
|34
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|Бешикташ
|34
|65
|4
|Трабзонспор
|34
|63
|5
|Малатия Беледийеспор
|34
|47
|6
|Фенербахче
|34
|46
|7
|Антальяспор
|34
|45
|8
|Коньяспор
|34
|44
|9
|Аланьяспор
|34
|44
|10
|Кайсериспор
|34
|41
|11
|Джайкур Ризеспор
|34
|41
|12
|Сивасспор
|34
|41
|13
|Анкарагюджю
|34
|40
|14
|Касимпаса
|34
|39
|15
|Гёзтепе АС Измир
|34
|38
|16
|Бурсаспор
|34
|37
|17
|BB Erzurumspor
|34
|35
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|27