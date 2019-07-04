Жена украинского футболиста поразила сеть в челлендже по открыванию бутылок

Теги джайкур ризеспорниколай морозюк

Жена украинского футболиста поразила сеть в челлендже по открыванию бутылок

Ирина Морозюк, жена украинского защитника турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка, приняла участие в челлендже под названием "Bottle Cap Challenge", в котором участники открывают бутылки ударом ногой с разворота.

Девушка не стала махать ногой, а вместо этого эффектно открыла бутылку своей грудью, чем привела в восторг подписчиков своего Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поддержала ⚡️

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

31-летний Морозюк перешел в "Ризеспор" в январе 2019 года на правах аренды и провел за клуб 12 матчей. Летом турецкий клуб заключил с футболистом полноценный контракт на два года.

Не пропустите: Жена экс-игрока киевского "Динамо": "Почему я еще не в Playboy?". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" объявил о возвращении Буффона

"Ювентус" объявил о возвращении Буффона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай Галатасарай 34 69
2 Истанбул ББ Истанбул ББ 34 67
3 Бешикташ Бешикташ 34 65
4 Трабзонспор Трабзонспор 34 63
5 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 34 47
6 Фенербахче Фенербахче 34 46
7 Антальяспор Антальяспор 34 45
8 Коньяспор Коньяспор 34 44
9 Аланьяспор Аланьяспор 34 44
10 Кайсериспор Кайсериспор 34 41
11 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 34 41
12 Сивасспор Сивасспор 34 41
13 Анкарагюджю Анкарагюджю 34 40
14 Касимпаса Касимпаса 34 39
15 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 34 38
16 Бурсаспор Бурсаспор 34 37
17 BB Erzurumspor BB Erzurumspor 34 35
18 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 34 27
Полная таблица

топ-5 тегов