Жена украинского футболиста пожаловалась на отдых в Дубае (фото)

Фото: инстаграм Лизы Третьяковой/Автор неизвестен

Лиза Третьякова, жена полузащитника украинской "Александрии" Максима Третьякова, раскритиковала отдых в Дубае из-за отравления.

"Таким бесформенным сухарем я ещё никогда не была. На фото еще ниче так, красивенько, а вот в жизниПоследний раз я 43 кг весила в классе так в 6-м. Надеюсь на фоне стресса молоко не перегорит и волосы в хлам не повыпадают.

Я даже и подозревать не могла, что в Дубай в одном из топовых отелей можно так травануться или подцепить кишечную палку", - написала девушка в своем инстаграме.

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25-летний Третьяков является воспитанником "Днепра". За "Александрию" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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