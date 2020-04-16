Жена украинского футболиста станцевала стриптиз
Ирина Морозюк, жена защитника "Ризеспора" Николая Морозюка, опубликовала в инстаграме видео своего стриптиза.
Правда, камеру девушка направила не на себя, а на собственную тень на белой стене. Зацените, что из этого получилось.
Твоё тело , твоё дело Может я рассказывала о том , что я весила всю молодость 42 кг ? ) дааа , было такое время И это при том , что я питалась максимально безобразно ☝ Потом ближе к 22 годам я начала весить около 50 кг. Я решила , что это много и решила сесть на диету! А диета заключалась « отказом от Еды» ♀️ на протяжении недели я сделала пару йогуртов и все. Конечно я худела , но потом все заканчивалось срывом и миской вареников на ночь ♀️ Конечно мой организм послал меня нахрен и привет +8 кг. Чтобы вы понимали 58 кг - это для меня ну оооооочень много ! Учитывая то , что ни дня в спорте и минимум мышечной массы , так к этому всему я поправлялась очень не пропорционально Пузельник, щеки , бока И тут я сказала себе стоп ✋ и пошла в зал. Я тренировалась очень много ! Около 2 часов , ежедневно и ела сухую куриную грудку и прочую хрень ! Было очень тяжко , а результаты радовали не сильно.. Сбился сон , постоянный стресс и желание сожрать все на своём пути. За каждый лишний грамм я себя ненавидела.. и так до самой беременности. В первый день , когда я узнала что жду ребёнка , подалась во все тяжкие! Макароны заедала хлебом Рецепт красивого тела , я нашла чуть больше 2 лет назад. Первое - это я сменила стиль тренировок. И начала не отказывать себе в еде! Понимание , что могу съесть все что хочу , на психологическом уровне , избавило меня от постоянного желания че нибудь сожрать. Перестала контролировать количество и режим питания. В общем отпустила навязчивую идею похудеть. А спорт определила как образ жизни. Как почистить зубы , как помыться в душе и т.д .. и все пошло как по маслу. Если я раньше думала , что я склонна к полноте , так теперь уже и не знаю ♀️ Практически никогда не заставляю себя тренироваться , так как спорт является полноценной частью моей жизни. И я уже не знаю как жила без него. Я далеко не идеальна , но знаю одно правило ☝ Если ты хочешь , чтобы результат был долговечным , все должно быть постепенно и без вреда себе , физически и психологически.
Не пропустите: Жена украинского футболиста переболела коронавирусом, не зная об этом. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Пять городов вслед за Санкт-Петербургом подтвердили намерения принять матчи Евро-2020
-
"Реал" планирует тотально обновить атаку! Испанские СМИ уже разузнали о двух приоритетных целях
-
Шалимов отреагировал на конфликт Уткина и Соловьёва
-
Смородская ответила Алиеву
-
Федун рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный трансферный рынок
-
Два клуба поспорят за хавбека "Наполи" Аллана
-
ПСЖ добивается скидки по выкупу Икарди
-
Зелимхан Бакаев назвал свой любимый гол
-
Блохин объяснил, почему не будет смотреть матчи чемпионатов Беларуси и Таджикистана
-
Ровно шесть лет назад Бэйл забил свой знаменитый гол в ворота "Барселоны"
-
"Арсенал" договорился о переходе защитника ПСЖ
-
Названа предполагаемая сумма трансфера Зиньковского в "Зенит"
-
"Барселона" в следующем сезоне будет играть в розовой форме
-
Глушаков подтвердил, что ударил Мамаева во время Евро-2016
-
Жена украинского футболиста станцевала стриптиз
-
"Милан" поборется с "Наполи" за талантливого украинца
-
Жирков, Игнатьев и Мамаев поучаствовали в челлендже Ольги Бузовой
-
Червиченко: "Дзюба не соответствует уровню "Лацио"
-
"Челси" передумал продавать Канте
-
Головин рассказал, чем занимается во время карантина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|26
|53
|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|26
|49
|5
|Бешикташ
|26
|44
|6
|Аланьяспор
|26
|43
|7
|Фенербахче
|26
|40
|8
|Гёзтепе АС Измир
|26
|37
|9
|Газиантеп ББ
|26
|32
|10
|Денизлиспор
|26
|31
|11
|Антальяспор
|26
|30
|12
|Генчлербирлиги
|26
|28
|13
|Касимпаса
|26
|26
|14
|Коньяспор
|26
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|26
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|26
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|26
|22