Жена украинского футболиста станцевала стриптиз

Ирина Морозюк, жена защитника "Ризеспора" Николая Морозюка, опубликовала в инстаграме видео своего стриптиза.

Правда, камеру девушка направила не на себя, а на собственную тень на белой стене. Зацените, что из этого получилось.

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