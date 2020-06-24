Жена Вагнер Лава прокомментировала переход футболиста в "Кайрат"
Супруга бразильского игрока Вагнер Лава Лене Пирес высказалась о переходе мужа в казахстанский "Кайрат" и пожелала успехов возлюбленному.
"Казахстан. Никогда бы не подумала! Бог всегда нас удивляет.
Моя любовь, желаю тебе успеха и верю, что все получится. Ты знаешь, что всегда и везде можешь на меня рассчитывать", - написала Пирес.
Ранее о переходе сообщил сам Вагнер Лав в своем Instagram. В настоящее время он является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно.
36-летний Вагнер Лав выступал за "Палмейрас", ЦСКА, вновь "Палмейрас", "Фламенго", "Шаньдун Лунэн", "Коринтианс", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ" и вновь "Коринтианс". За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Трехкратный чемпион России, чемпион Бразилии, шестикратный обладатель Кубка России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Китая, обладатель Кубка УЕФА, двукратный обладатель Кубка Америки.
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