Жена Вагнер Лава прокомментировала переход футболиста в "Кайрат"

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Жена Вагнер Лава прокомментировала переход футболиста в "Кайрат"

Супруга бразильского игрока Вагнер Лава Лене Пирес высказалась о переходе мужа в казахстанский "Кайрат" и пожелала успехов возлюбленному.

"Казахстан. Никогда бы не подумала! Бог всегда нас удивляет.

Моя любовь, желаю тебе успеха и верю, что все получится. Ты знаешь, что всегда и везде можешь на меня рассчитывать", - написала Пирес.

Ранее о переходе сообщил сам Вагнер Лав в своем Instagram. В настоящее время он является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно.

36-летний Вагнер Лав выступал за "Палмейрас", ЦСКА, вновь "Палмейрас", "Фламенго", "Шаньдун Лунэн", "Коринтианс", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ" и вновь "Коринтианс". За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Трехкратный чемпион России, чемпион Бразилии, шестикратный обладатель Кубка России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Китая, обладатель Кубка УЕФА, двукратный обладатель Кубка Америки.

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