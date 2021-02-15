Жена Валерия Карпина выпустила новую песню

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Жена Валерия Карпина выпустила новую песнюЖена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина продолжает строить карьеру в шоу-бизнесе. Дарья Карпина в своем Инстаграм сообщила о выходе новой песни "И снова о любви".

"Ну вот. Всем влюбленным посвящается. И снова о любви… Друзья, буду очень благодарна репостам", — сказано в публикации с песней.

Композиция уже доступна для скачивания на различных платформах.
Напомним, Валерий и Дарья Карпина в отношениях с июня 2017 года. Первая песня, которая называлась "Дождь по глазам" вышла осенью 2020 года.

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