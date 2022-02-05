Жена Василия Березуцкого может получить работу в ЦСКА
Фото: инстаграм Ольги Березуцкой
Ольга Березуцкая, супруга тренера ЦСКА Василия Березуцкого, может получить работу в структуре клуба.
Как сообщает журналист Максим Алланазаров, Ольга будет работать ведущей ЦСКА ТВ.
"Существует вероятность, при которой Ольга Березуцкая в ближайшее время залетит в ЦСКА. Насколько я понимаю, о полноценном замещении Катерины Кирильчевой речи не идeт. Ольге тупо не хватит знаний и опыта, однако в качестве ведущей жена Василия вполне может себя попробовать. Ольга уже разговаривала с людьми из клуба на предмет потенциальной работы", - написал Алланазаров в телеграме.
Напомним, что Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА в январе. Ранее он входил в тренерский штаб "Краснодара".
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