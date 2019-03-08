Жена Василия Березуцкого высказалась о ситуации, связанной с Кокориным и Мамаевым
Жена экс-игрока ЦСКА Василия Березуцкого Ольга рассказала, что думает об инциденте, связанном с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
"Я больше чем уверена, что 99,99% мужчин были в такой ситуации в нашей стране и не только в нашей. Никто не говорит, что это хорошо. Так делать нельзя.
Мы, естественно, как жены, которые безумно любим своих мужей и гордимся ими, поддержали бы их в любой ситуации. От таких моментов никто не застрахован.
Ходить на все эфиры на ТВ? Зачем? Все равно никогда не докажешь", - сказала Ольга.
В октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.
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|ЦСКА Москва
|18
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|Спартак Москва
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|Локомотив Москва
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|Рубин
|18
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|7
|Ростов
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|Арсенал Тула
|18
|23
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|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
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|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
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|13
|Крылья Советов
|17
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|Анжи
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|Енисей Красноярск
|18
|11