Жена Василия Березуцкого высказалась о ситуации, связанной с Кокориным и Мамаевым

Теги василий березуцкийалександр кокоринпавел мамаев

Жена Василия Березуцкого высказалась о ситуации, связанной с Кокориным и Мамаевым

Жена экс-игрока ЦСКА Василия Березуцкого Ольга рассказала, что думает об инциденте, связанном с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"Я больше чем уверена, что 99,99% мужчин были в такой ситуации в нашей стране и не только в нашей. Никто не говорит, что это хорошо. Так делать нельзя.

Мы, естественно, как жены, которые безумно любим своих мужей и гордимся ими, поддержали бы их в любой ситуации. От таких моментов никто не застрахован.

Ходить на все эфиры на ТВ? Зачем? Все равно никогда не докажешь", - сказала Ольга.

В октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

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