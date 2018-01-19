Жена Вернблума: "Москва навсегда останется в моем сердце"

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Жена Вернблума: "Москва навсегда останется в моем сердце"

Супруга полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума Нина оставила сообщение в Instagram, возможно, с намеком на уход хавбека из клуба.

"Шесть лет назад он подписал контракт с ЦСКА, и мы перебрались в Москву. Это было незабываемое приключение. Наша семья выросла с трёх до четырёх человек. Москва навсегда будет в моём сердце", - написала Нина. 

Напомним, что контракт шведского футболиста с армейцами истекает летом этого года.

В нынешнем сезоне 31-летний Вернблум провел за ЦСКА 27 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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