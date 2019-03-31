Жена защитника "Ростова" Новосельцева: "Иван переоформил все наши квартиры на другого человека"
Катерина Новосельцева, жена защитника "Зенита" Ивана Новосельцева, выступающего на правах аренды за "Ростов", рассказала, что футболист переоформил все их общеие квартиры на свою маму.
"Мой муж уже больше месяца в прямом смысле этого слова скрывается и не выходит на связь. Человека просто нет. Все потому, что я случайно узнала, что все квартиры, которые мы покупали в браке, переоформлены на другого человека.
Неожиданно для себя я нашла документы. Они были в компьютере, он многие удалил, но забыл почистить папку "отправленные". Так вот в них было указано, что имущество, которое мы приобретали вместе, переведено на его маму!
Человек показывает, что сделал это намеренно. И он должен нести ответственность за это", - приводят слова Катерины российские СМИ.
Стоит отметить, что в данный момент Новосельцева ждет ребенка и находится на шестом месяце беременности.
Иван и Катерина вступили в брак 24 октября 2015 года. В 2015 году футболист сделал девушке предложение прямо на футбольном поле.
В первой половине нынешнего сезона 27-летний Новосельцев выступал за "Анжи" на правах аренды, за который провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Зимой защитник перебрался в "Ростов" и принял участие в трех поединках. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2021 года.
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