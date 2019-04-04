Жена защитника "Ростова" Новосельцева: "Иван забрал из квартиры даже магнитики"
Катерина Новосельцева, жена защитника "Зенита" Ивана Новосельцева, который выступает за "Ростов" на правах аренды, рассказала о продолжающихся проблемах с мужем.
"Наши отношения строились на любви, доверии. Когда познакомились, у меня была хорошая карьера, я была действующей спортсменкой. У Ивана не было ни машины, ничего. Зарабатывал в несколько раз меньше, чем я. Жил с родителями. Это не история золушки, что я на какие-то деньги претендую. Это про чувства. Я закончила карьеру ради него. Посчитала, что мужчина важнее.
Иван забрал всю обувь из квартиры. Все вещи вывез к родителями. Думаю, в одну кучку, как в норку, свозит. Забрал все носки. Каждую мелочь! Кажется, даже магнитики забрал", - сказала Новосельцева в программе "Пусть говорят".
30-летняя Новосельцева (в девичестве Кейру) ранее являлась атакующим защитником сборной России по баскетболу. 20 апреля 2015 года сразу после матча "Ростова" в чемпионате России Иван Новосельцев сделал сделал Катерине предложение прямо на футбольном поле. Их свадьба состоялась 24 октября 2015 года состоялась их свадьба. В данный момент девушка находится на шестом месяце беременности.
Не пропустите: Жена защитника "Ростова" Новосельцева: "Иван переоформил все наши квартиры на другого человека". | http://soccernews.ru
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