Жена Зе Луиша опубликовала свой зажигательный танец в соцсети

Русская супруга экс-игрока "Спартака" Зе Луиша Алеся опубликовала в инстаграме видео своего зажигательного танца.

Из Инстаграм жены Зе Луиша Алеси pic.twitter.com/18uCZrwD9p — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 22, 2020

Зе Луиш на данный момент выступает за "Порту". За "Спартак" футболист играл с 2015 по 2019 год. В этот период футболист и познакомился со своей женой.

Не пропустите: Стало известно, во сколько "Спартаку" обошелся свободный агент Петкович. | http://soccernews.ru