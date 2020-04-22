Жена Зе Луиша опубликовала свой зажигательный танец в соцсети

Теги зе луишспартак москвапорту

Жена Зе Луиша опубликовала свой зажигательный танец в соцсетиРусская супруга экс-игрока "Спартака" Зе Луиша Алеся опубликовала в инстаграме видео своего зажигательного танца.

Зе Луиш на данный момент выступает за "Порту". За "Спартак" футболист играл с 2015 по 2019 год. В этот период футболист и познакомился со своей женой. 

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