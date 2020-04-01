Жена Зе Луиша поделилась необычными упражнением с использованием туалетной бумаги
Супруга форварда "Порту" Зе Луиша Алеся показала упражнение, которое она делает с помощью туалетной бумаги.
Напомним, из-за пандемии коронавируса всем людям в мире рекомендовано оставаться дома во избежании заражения. Футболисты тренируются дома по индивидуальной программе.
Из Инстаграма жены Зе Луиша Алеси pic.twitter.com/JRqMznZOrC— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 1, 2020
Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 по 2019 год.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|24
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|24
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|24
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|Рио Аве
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|Витория Гимарайнш
|24
|37
|7
|ФК Фамаликао
|24
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|Морейренсе ФК
|24
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|Жил Висенте
|24
|30
|10
|Санта-Клара
|24
|30
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|Боавишта
|24
|29
|12
|Витория Сетубал
|24
|28
|13
|Белененсиш
|24
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|14
|КД Тондела
|24
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|15
|Маритиму
|24
|24
|16
|Пасуш де Феррейра
|24
|22
|17
|Портимоненсе
|24
|16
|18
|Дешпортиво Авеш
|24
|13