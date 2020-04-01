Жена Зе Луиша поделилась необычными упражнением с использованием туалетной бумаги

Супруга форварда "Порту" Зе Луиша Алеся показала упражнение, которое она делает с помощью туалетной бумаги.

Напомним, из-за пандемии коронавируса всем людям в мире рекомендовано оставаться дома во избежании заражения. Футболисты тренируются дома по индивидуальной программе.

Из Инстаграма жены Зе Луиша Алеси pic.twitter.com/JRqMznZOrC — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 1, 2020

Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 по 2019 год.

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