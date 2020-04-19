Жена Зе Луиша возмутилась количеством людей на улицах во время карантина

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Жена Зе Луиша возмутилась количеством людей на улицах во время карантина

Жена нападающего "Порту" Зе Луиша Алеся в инстаграме заявила, что недовольна поведением людей на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса.

Ранее футболист выступал за московский "Спартак".

"Я сижу, смотрю в окно и немного не понимаю: это мы одни такие придурки второй месяц сидим дома? Почему столько людей на улицах? Все гуляют - с детьми, бабушками, дедушками. Наслаждаются жизнью, как будто просто ничего не происходит. Даже немного обидно как-то. У нас до сих пор карантин, режим чрезвычайной ситуации", - сказала.

Отметим, в Москве каждый день заболевают коронавирусом около двух тысяч человек. Во всем мире Covid-19 заражены больше 2 миллионов человек.

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