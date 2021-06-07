Жена Жиркова отреагировала на слухи о скором завершении карьеры Юрия
Фото: инстаграм Юрия Жиркова/Автор неизвестен
Инна Жиркова, жена полузащитника "Зенита" и сборной России Юрия Жиркова, прокомментировала информацию о том, что ее муж завершит карьеру после чемпионата Европы.
"Как сказал Павлюченко, он с 2008 года заканчивает карьеру. Это слухи. Пока все мысли о сборной, дальше будет видно", — приводит слова Жирковой "Комсомольская правда".
Контракт 37-летнего Жиркова с "Зенитом" истекает 31 июня. Таким образом, футболист стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.
Не пропустите: Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга. | http://soccernews.ru
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