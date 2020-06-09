Жена Жиркова показала, как Юрий поиграл со своими детьми в футбол

Теги зенит санкт-петербургюрий жирков

Жена Жиркова показала, как Юрий поиграл со своими детьми в футбол

Инна Жиркова, жена защитника "Зенита" Юрия Жиркова, опубликовала в сториз своего Instagram видео, как футболист сыграл в футбол со своими детьми.

Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В нынешнем сезоне 36-летний футболист провел за петербургский клуб 22 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что "Зенит" намерен продлить контракт с игроком еще на один сезон.

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