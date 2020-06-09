Жена Жиркова показала, как Юрий поиграл со своими детьми в футбол
Инна Жиркова, жена защитника "Зенита" Юрия Жиркова, опубликовала в сториз своего Instagram видео, как футболист сыграл в футбол со своими детьми.
Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В нынешнем сезоне 36-летний футболист провел за петербургский клуб 22 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что "Зенит" намерен продлить контракт с игроком еще на один сезон.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
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|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20