Жена Жиркова порадовала фанатов фото в купальнике
Инна Жиркова, жена защитника петербургского "Зенита" Юрия Жиркова, поделилась фотографией в купальнике.
"В кокосах содержатся витамины В1, В2, В5, С, белки, углеводы, жиры, сахара, микроэлементы (кальций, калий, фосфор) и клетчатка. Ух какой полезный кокос", - написала Инна на своей странице в Instagram.
Юрий и Инна женаты с 2008 года. У них трое детей.
37-летний Жирков в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Жирков рассказал про "дедовщину" в "Челси". | http://soccernews.ru
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