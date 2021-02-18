Жена Жиркова порадовала фанатов фото в купальнике

Инна Жиркова, жена защитника петербургского "Зенита" Юрия Жиркова, поделилась фотографией в купальнике.

"В кокосах содержатся витамины В1, В2, В5, С, белки, углеводы, жиры, сахара, микроэлементы (кальций, калий, фосфор) и клетчатка. Ух какой полезный кокос", - написала Инна на своей странице в Instagram.

Юрий и Инна женаты с 2008 года. У них трое детей.

37-летний Жирков в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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