Жена Жиркова рассказала, как нужно выглядеть дома перед мужем

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Жена Жиркова рассказала, как нужно выглядеть дома перед мужем

Жена игрока "Зенита" Юрия Жиркова Инна в инстаграме рассказала, как нужно выглядеть дома перед мужем.

"Часто слышу о том, что дома перед мужем нельзя ходить в халате. Лично я считаю, что нельзя перед мужем ходить в мятой или в грязной одежде.

Мы всегда должны быть опрятными девочками с легким приятным ароматом в доме и не важно, в халатике вы или в шортиках с футболкой", - сказала Инна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часто слышу о том ,что дома перед мужем нельзя ходить в халате . Лично я считаю ,что нельзя перед мужем ходить в мятой или в грязной одежде . Мы всегда должны быть опрятными девочками с легким приятным ароматом в доме и не важно - в халатике вы или в шортиках с футболкой ....Именно поэтому,я решила представить в своём Ателье @milo_milo_official небольшой уголок домашнего текстиля . Создавайте домашний уют, чтобы ваша вторая половинка мечтала побыстрее вернуться домой после работы .....❤ #ходынскийбульвар20а +7 985 630-87-87 ☎️

Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova)

Футболист и модель в браке с 2008 года. Юрий и Инна воспитывают троих детей: 11-летнего Дмитрия, 9-летнюю Милану и 3-летнего Даниила.

В этом сезоне футболист участвовал в 9 матчах РПЛ, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

А еще: Жирков прокомментировал ничейный результат "Зенита" с "Лионом"| http://soccernews.ru
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