Жена Жиркова рассказала, как нужно выглядеть дома перед мужем

Жена игрока "Зенита" Юрия Жиркова Инна в инстаграме рассказала, как нужно выглядеть дома перед мужем.

"Часто слышу о том, что дома перед мужем нельзя ходить в халате. Лично я считаю, что нельзя перед мужем ходить в мятой или в грязной одежде.

Мы всегда должны быть опрятными девочками с легким приятным ароматом в доме и не важно, в халатике вы или в шортиках с футболкой", - сказала Инна.

Футболист и модель в браке с 2008 года. Юрий и Инна воспитывают троих детей: 11-летнего Дмитрия, 9-летнюю Милану и 3-летнего Даниила.

В этом сезоне футболист участвовал в 9 матчах РПЛ, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

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