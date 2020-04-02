Жена Жиркова рассказала о знакомстве с мужем
Жена полузащитника "Зенита" и сборной России Юрия Жиркова Инна рассказала о знакомстве с футболистом.
В инстаграме девушка опубликовала фотографию, на которой ей 17 лет, а Юрию 23 года и написала их историю знакомства.
Спасибо вам за интерес и ваши вопросы. Начну с вопроса о том, как я познакомилась с Юрой?.. (На фотографии мне 17 лет , @yuryzhirkov 23 )☺️ Москва : 25 марта 2007 года в 11 утра (недавно было 13 лет ☺)нас с Юрой познакомили общие друзья. Спасибо за это Диме и моей Насте @anastasiya_matola ,она у нас крестная у доченьки.Мы поехали вместе на обед, потом в боулинг и можно сказать с этого момента больше не расставались. Через неделю мы полетели к моим родителям знакомиться, где моя мама со слезами на глазах от радости сказала, какой он хороший. Это правда, скромный красавчик, в которого невозможно не влюбиться. В 2008 году мы поженились и у нас родился сын @zhirkov_dima_18 .Дальше переезд в Англию, в это время у нас родилась дочь. @zhirkovamilana .Потом мы вернулись в Россию и у нас родился ещё один ангел Даниил. ❤️ #многодетныеродители#13летвместе#любовь
"25 марта 2007 года в 11 утра (недавно было 13 лет) нас с Юрой познакомили общие друзья. Спасибо за это Диме и моей Насте, она у нас крестная у доченьки. Мы поехали вместе на обед, потом в боулинг и, можно сказать, с этого момента больше не расставались.
Через неделю мы полетели к моим родителям знакомиться, где моя мама со слезами на глазах от радости сказала, какой он хороший. Это правда, скромный красавчик, в которого невозможно не влюбиться. В 2008 году мы поженились и у нас родился сын Дима. Дальше переезд в Англию, в это время у нас родилась дочь Милана. Потом мы вернулись в Россию, и у нас родился еще один ангел Даниил", - написала Жиркова.
Пара находится в браке с 2008 года. Инна и Юрий воспитывают двоих детей.
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|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
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|Спартак Москва
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|28
|9
|Уфа
|22
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|10
|Урал
|22
|25
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|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
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|24
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|Оренбург
|22
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