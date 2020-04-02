Жена Жиркова рассказала о знакомстве с мужем

Теги зенит санкт-петербургюрий жирков

Жена Жиркова рассказала о знакомстве с мужем

Жена полузащитника "Зенита" и сборной России Юрия Жиркова Инна рассказала о знакомстве с футболистом.

В инстаграме девушка опубликовала фотографию, на которой ей 17 лет, а Юрию 23 года и написала их историю знакомства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо вам за интерес и ваши вопросы. Начну с вопроса о том, как я познакомилась с Юрой?.. (На фотографии мне 17 лет , @yuryzhirkov 23 )☺️ Москва : 25 марта 2007 года в 11 утра (недавно было 13 лет ☺)нас с Юрой познакомили общие друзья. Спасибо за это Диме и моей Насте @anastasiya_matola ,она у нас крестная у доченьки.Мы поехали вместе на обед, потом в боулинг и можно сказать с этого момента больше не расставались. Через неделю мы полетели к моим родителям знакомиться, где моя мама со слезами на глазах от радости сказала, какой он хороший. Это правда, скромный красавчик, в которого невозможно не влюбиться. В 2008 году мы поженились и у нас родился сын @zhirkov_dima_18 .Дальше переезд в Англию, в это время у нас родилась дочь. @zhirkovamilana .Потом мы вернулись в Россию и у нас родился ещё один ангел Даниил. ❤️ #многодетныеродители#13летвместе#любовь

Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova)

"25 марта 2007 года в 11 утра (недавно было 13 лет) нас с Юрой познакомили общие друзья. Спасибо за это Диме и моей Насте, она у нас крестная у доченьки. Мы поехали вместе на обед, потом в боулинг и, можно сказать, с этого момента больше не расставались.

Через неделю мы полетели к моим родителям знакомиться, где моя мама со слезами на глазах от радости сказала, какой он хороший. Это правда, скромный красавчик, в которого невозможно не влюбиться. В 2008 году мы поженились и у нас родился сын Дима. Дальше переезд в Англию, в это время у нас родилась дочь Милана. Потом мы вернулись в Россию, и у нас родился еще один ангел Даниил", - написала Жиркова.

Пара находится в браке с 2008 года. Инна и Юрий воспитывают двоих детей.

А еще: Кутепов во время карантина слепил снеговика| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Атлетико" сократил зарплату футболистов и тренерского штаба на 70%

"Атлетико" сократил зарплату футболистов и тренерского штаба на 70%

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов