Жена Жиркова рассказала о знакомстве с мужем

Жена полузащитника "Зенита" и сборной России Юрия Жиркова Инна рассказала о знакомстве с футболистом.

В инстаграме девушка опубликовала фотографию, на которой ей 17 лет, а Юрию 23 года и написала их историю знакомства.

"25 марта 2007 года в 11 утра (недавно было 13 лет) нас с Юрой познакомили общие друзья. Спасибо за это Диме и моей Насте, она у нас крестная у доченьки. Мы поехали вместе на обед, потом в боулинг и, можно сказать, с этого момента больше не расставались.

Через неделю мы полетели к моим родителям знакомиться, где моя мама со слезами на глазах от радости сказала, какой он хороший. Это правда, скромный красавчик, в которого невозможно не влюбиться. В 2008 году мы поженились и у нас родился сын Дима. Дальше переезд в Англию, в это время у нас родилась дочь Милана. Потом мы вернулись в Россию, и у нас родился еще один ангел Даниил", - написала Жиркова.

Пара находится в браке с 2008 года. Инна и Юрий воспитывают двоих детей.

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