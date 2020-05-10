Жена Жиркова рассказала об увлечениях мужа

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Жена Жиркова рассказала об увлечениях мужа

Супруга игрока "Зенита" Юрия Жиркова Инна в День Победы в инстаграме выложила пост, в котором рассказала о необычных увлечениях мужа.

"В коллекции моего мужа есть машина Газ, ее он получил в подарок от моего папы. Наш дом находится в поле, поэтому получилась такая фотосессия. Юрий давно коллекционирует вещи Великой Отечественной войны. Он читает большое количество книг, он смело может преподавать историю или быть экспертом. Часто смотрит военные фильмы и обращает внимание на недостаточно верную трактовку событий. И вообще, мне кажется, он бы с огромным удовольствием снимался бы в таких фильмах. Скоро закончит карьеру футболиста и его жизнь будет точно связана с историей. Надеюсь, и мечта с музеем у него осуществится! Еще раз поздравляю всех с Днем Победы!" - написала девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#архив В коллекции моего мужа есть машина Газ, ее он получил в подарок от моего папы. Наш дом находится в поле, поэтому получилась такая фотосессия. @yuryzhirkov давно коллекционирует вещи Великой Отечественной войны. Он читает большое количество книг, он смело может преподавать историю или быть экспертом. Часто смотрит военные фильмы и обращает внимание на недостаточно верную трактовку событий. И вообще мне кажется он бы с огромным удовольствием снимался бы в таких фильмах. Скоро закончит карьеру футболиста и его жизнь будет точно связана с историей, надеюсь и мечта с музеем у него осуществится! Ещё раз поздравляю всех с Днём Победы ! #победа75

Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova)

36-летний полузащитник в этом сезоне забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи в 17 матчах РПЛ.

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