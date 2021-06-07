Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга

Фото: инстаграм Инны Жирковой/Автор неизвестен

Инна Жиркова, жена защитника петербургского "Зенита" и сборной России Юрия Жиркова, попрощалась с Санкт-Петербургом.

"Санкт-Петербург, я не прощаюсь, я обязательно вернусь! ⠀В моей жизни было много переездов, их трудно сосчитать. Но этот — самый сложный! Сложный не только физически, но и морально. ⠀Почти 6 лет мы всей семьей жили в самом красивом городе. Я очень рада, что так случилось, ведь Питер подарил мне прекрасных друзей. Я буду очень скучать, пишу и плачу, хотя и понимаю, что совсем скоро вернусь, так как 12 июня игра сборной России.⠀Но вернусь я уже в качестве гостя, а не домой", — написала Жиркова в своем Instagram.

Контракт 37-летнего Жиркова с "Зенитом" истекает 31 июня. Таким образом, футболист стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

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