Жена Зинченко: "Если ты в "Сити", то нет смысла мечтать о "Реале" или "Барсе"
Жена игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан высказалась по поводу возможно перехода мужа в "Реал" или "Барселону".
"Я не просто болельщица, а жена футболиста.
Мне кажется, я бы радовалась трансферу в клуб, в который Саша вписался бы по стилю игры, и клуб, который нуждался бы в помощи Зинченко.
С другой стороны, если ты в "Сити", то нет смысла мечтать о "Реале" или "Барсе". Вот недавно "Сити" и "Реал" встречались в Лиге чемпионов. Дальше прошли "горожане", - цитирует Седан Tribuna.com.
23-летний футболист играет в "Сити" с 2016 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18