Жена Зинченко: "Если ты в "Сити", то нет смысла мечтать о "Реале" или "Барсе"

Жена игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан высказалась по поводу возможно перехода мужа в "Реал" или "Барселону".

"Я не просто болельщица, а жена футболиста.

Мне кажется, я бы радовалась трансферу в клуб, в который Саша вписался бы по стилю игры, и клуб, который нуждался бы в помощи Зинченко.

С другой стороны, если ты в "Сити", то нет смысла мечтать о "Реале" или "Барсе". Вот недавно "Сити" и "Реал" встречались в Лиге чемпионов. Дальше прошли "горожане", - цитирует Седан Tribuna.com.

23-летний футболист играет в "Сити" с 2016 года.

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