Жена Зинченко: "Если ты в "Сити", то нет смысла мечтать о "Реале" или "Барсе"

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Жена Зинченко: "Если ты в "Сити", то нет смысла мечтать о "Реале" или "Барсе"

Жена игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан высказалась по поводу возможно перехода мужа в "Реал" или "Барселону".

 "Я не просто болельщица, а жена футболиста.

Мне кажется, я бы радовалась трансферу в клуб, в который Саша вписался бы по стилю игры, и клуб, который нуждался бы в помощи Зинченко.

С другой стороны, если ты в "Сити", то нет смысла мечтать о "Реале" или "Барсе". Вот недавно "Сити" и "Реал" встречались в Лиге чемпионов. Дальше прошли "горожане", - цитирует Седан Tribuna.com.

23-летний футболист играет в "Сити" с 2016 года.

Не пропустите: Зинченко пожаловался на болельщиков сборной Украины| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тедеско дал игрокам "Спартака" 10 выходных перед матчем с "Динамо"

Тедеско дал игрокам "Спартака" 10 выходных перед матчем с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов