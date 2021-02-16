Жена Зинченко объяснила критику в адрес Гвардиолы
Влада Седан, супруга защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, рассказала, почему позволила себе критику в адрес главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, несмотря на то, что это могло доставить проблемы её мужу.
Напомним, что девушка в августе 2020 года назвала "зашкваром" тактику испанца на проигранный матч Лиги Чемпионов с "Лионом", который привёл к вылету команды из турнира.
"Жалею ли я об этом? Я бы очень хотела дать хороший, полноценный комментарий об этой ситуации, но я человек, который учится на своих ошибках. Я очень хорошо всё анализирую, поэтому я не хочу повторять это, чтобы меня цитировали ведущие футбольные европейские издания, вырывали фразы из контекста и, скажем так, подавали это под соусом, который им выгоден. В этой ситуации ставим многоточие.
Единственное, мои мысли, резюме, характеристика относительно футбольных событий, матчей, футболистов - не слова жены футболиста. Это не жена футболиста сказала, а журналист и блогер Влада Седан. Я стала футбольным журналистом 3,5-4 года назад. А жена футболиста я меньше года. Поэтому прошу воспринимать слова на футбольные темы как от журналиста, а не жены футболиста. Я не имею намерения прекращать профессиональную деятельность из-за того, что стала женой Александра Зинченко. Мой муж очень сильно не хочет, чтобы я её прекращала", - призналась Седан.
Не пропустите: Влада Седан: "Зина ведет конспекты Гвардиолы". | http://soccernews.ru
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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