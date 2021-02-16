Жена Зинченко объяснила критику в адрес Гвардиолы

Теги манчестер ситиалександр зинченкохосеп гвардиола

Жена Зинченко объяснила критику в адрес Гвардиолы

Влада Седан, супруга защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, рассказала, почему позволила себе критику в адрес главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, несмотря на то, что это могло доставить проблемы её мужу.

Напомним, что девушка в августе 2020 года назвала "зашкваром" тактику испанца на проигранный матч Лиги Чемпионов с "Лионом", который привёл к вылету команды из турнира.

"Жалею ли я об этом? Я бы очень хотела дать хороший, полноценный комментарий об этой ситуации, но я человек, который учится на своих ошибках. Я очень хорошо всё анализирую, поэтому я не хочу повторять это, чтобы меня цитировали ведущие футбольные европейские издания, вырывали фразы из контекста и, скажем так, подавали это под соусом, который им выгоден. В этой ситуации ставим многоточие.

Единственное, мои мысли, резюме, характеристика относительно футбольных событий, матчей, футболистов - не слова жены футболиста. Это не жена футболиста сказала, а журналист и блогер Влада Седан. Я стала футбольным журналистом 3,5-4 года назад. А жена футболиста я меньше года. Поэтому прошу воспринимать слова на футбольные темы как от журналиста, а не жены футболиста. Я не имею намерения прекращать профессиональную деятельность из-за того, что стала женой Александра Зинченко. Мой муж очень сильно не хочет, чтобы я её прекращала", - призналась Седан.

Не пропустите: Влада Седан: "Зина ведет конспекты Гвардиолы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе летом не покинет ПСЖ

Мбаппе летом не покинет ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов