Жена Зинченко поделилась забавной фотографией дочери в новогоднем костюме

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Жена Зинченко поделилась забавной фотографией дочери в новогоднем костюме

Фото: инстаграм Влады Зинченко/Автор неизвестен

Влада Зинченко, жена защитника сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко, поделилась трогательной фотографией дочери Евы.

"5 месяцев", - написала Влада в своем инстаграме.

Об отношениях Александра и Влады стало известно в октябре 2019 года. 24 августа 2020 года пара поженилась.

В нынешнем сезоне 25-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 12 матчей и отдал две голевые передачи.

Не пропустите: Украинский футболист высказался о расставании с Владой Седан, которая стала женой Зинченко. | http://soccernews.ru
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