Жена Зинченко показала фото с новорожденной дочкой

Фото: инстаграм Влады Седан/Автор неизвестен

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, опубликовала фотографию с новорожденной дочкой.

"01.08.2021", - написала Влада в своем инстаграме.

Зинченко впервые публично объявил об отношениях с Владой в октябре 2019 года. Пара поженилась 24 августа 2020 года.

В прошлом сезоне 24-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 32 матча и отдал две голевые передачи.

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