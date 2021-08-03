Жена Зинченко показала фото с новорожденной дочкой

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Жена Зинченко показала фото с новорожденной дочкой

Фото: инстаграм Влады Седан/Автор неизвестен

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, опубликовала фотографию с новорожденной дочкой.

"01.08.2021", - написала Влада в своем инстаграме.

Зинченко впервые публично объявил об отношениях с Владой в октябре 2019 года. Пара поженилась 24 августа 2020 года.

В прошлом сезоне 24-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 32 матча и отдал две голевые передачи.

Не пропустите: Журналист Гордон - о Ракицком: "Он дурак вообще". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Байер" вернулся к переговорам по Азмуну

"Байер" вернулся к переговорам по Азмуну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов