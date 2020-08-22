Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за вылет "Манчестер Сити" из ЛЧ от "Лиона"

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Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за вылет "Манчестер Сити" из ЛЧ от "Лиона"

Влада Седан, супруга защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, винит Хосепа Гвардиолу в вылете команды из Лиги Чемпионов.

"Ничего не хочется говорить, вы сами все видели. Я не футболист, не тренер, не критик и не аналитик. Понимаю, что мое мнение не авторитетно. Может быть, у меня нет прав такое говорить. Может быть,  Зинченко запретит мне это публиковать. Однако мягко говоря, чтобы не материться, это полностью прокол Гвардиолы.

В таком важном матче делать такую экспериментальную тактику для "Сити" - это зашквар. Я не имею права критиковать, однако зачем играть в три центральных защитника, когда сами игроки берутся за голову. У меня нет слов, так как иметь такой состав... Посмотрите, какие футболисты в "Сити", какая лавка запасных. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира.

Я понимаю, что "Бавария" фаворит. Одно дело - вылететь от "Баварии", а другое - вылететь от "Лиона". Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", - заявила жена футболиста.

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