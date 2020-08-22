Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за вылет "Манчестер Сити" из ЛЧ от "Лиона"
Влада Седан, супруга защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, винит Хосепа Гвардиолу в вылете команды из Лиги Чемпионов.
"Ничего не хочется говорить, вы сами все видели. Я не футболист, не тренер, не критик и не аналитик. Понимаю, что мое мнение не авторитетно. Может быть, у меня нет прав такое говорить. Может быть, Зинченко запретит мне это публиковать. Однако мягко говоря, чтобы не материться, это полностью прокол Гвардиолы.
В таком важном матче делать такую экспериментальную тактику для "Сити" - это зашквар. Я не имею права критиковать, однако зачем играть в три центральных защитника, когда сами игроки берутся за голову. У меня нет слов, так как иметь такой состав... Посмотрите, какие футболисты в "Сити", какая лавка запасных. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира.
Я понимаю, что "Бавария" фаворит. Одно дело - вылететь от "Баварии", а другое - вылететь от "Лиона". Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", - заявила жена футболиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18