Жена Зинченко рассказала, что её раздражает в спортивных СМИ

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Жена Зинченко рассказала, что её раздражает в спортивных СМИ

Фото инстаграм Влады Зинченко

Влада Зинченко, супруга защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, призналась, что ей не нравится популярность их семьи.

"Я часто вижу комментарии, что мы с Сашей задолбали аудиторию. И я понимаю этих людей. Когда захожу в инстаграм, то вижу фан-страницы, футбольные паблики. Если выставляю какое-то фото с Саней и малой - всё, сразу футбольные паблики копируют их.

Могу сказать, что меня это тоже постоянно раздражает. И я понимаю людей, которые постоянно: "Блин, опять Седан, Зина. Задолбали". Если это даже меня задалбывает, то я понимаю других людей, которые хотят футбольные новости почитать, а тут наши физиономии в каждом футбольном паблике. Я их прекрасно понимаю. Себя нужно дозировать. У меня не настолько активная и интересная жизнь, чтобы каждый месяц что-то рассказывать аудитории", - заявила Влада.

В текущем сезоне 25-летний Зинченко сыграл за "Сити" 12 матчей и сделал 2 ассиста.

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