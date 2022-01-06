Жена Зинченко рассказала, что её раздражает в спортивных СМИ
Влада Зинченко, супруга защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, призналась, что ей не нравится популярность их семьи.
"Я часто вижу комментарии, что мы с Сашей задолбали аудиторию. И я понимаю этих людей. Когда захожу в инстаграм, то вижу фан-страницы, футбольные паблики. Если выставляю какое-то фото с Саней и малой - всё, сразу футбольные паблики копируют их.
Могу сказать, что меня это тоже постоянно раздражает. И я понимаю людей, которые постоянно: "Блин, опять Седан, Зина. Задолбали". Если это даже меня задалбывает, то я понимаю других людей, которые хотят футбольные новости почитать, а тут наши физиономии в каждом футбольном паблике. Я их прекрасно понимаю. Себя нужно дозировать. У меня не настолько активная и интересная жизнь, чтобы каждый месяц что-то рассказывать аудитории", - заявила Влада.
В текущем сезоне 25-летний Зинченко сыграл за "Сити" 12 матчей и сделал 2 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18