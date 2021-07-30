Жена Зинченко удивила фанатов новым образом (фото)

Фото: инстаграм Влады Седан/Автор неизвестен

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, прогулялась по Майами (США).

Беременная девушка одела костюм лилового цвета с босоножками и сумочкой ярко розового цвета. Некоторые из подписчиков сравнили Седан с куклой Барби.

Зинченко впервые публично объявил об отношениях с Владой в октябре 2019 года. Пара поженилась 24 августа 2020 года.

В прошлом сезоне 24-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 32 матча и отдал две голевые передачи.

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