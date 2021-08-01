Жена Зинченко ярким способом сообщила футболисту пол их будущего ребенка (видео)

Теги александр зинченкоманчестер сити

Жена Зинченко ярким способом сообщила футболисту пол их будущего ребенка (видео)

Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, придумала яркий способ, как сообщить футболисту пол их будущего ребенка.

Влада привела Зинченко с повязкой на глазах на стадион. Затем девушка вручила ему футбольный мяч и он должен был попасть им по надувному мячу в воротах. После этого на поле посыпались конфетти розового цвета, а на табло появилась надпись "Это девочка".

В прошлом сезоне 24-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 32 матча и отдел две голевые передачи.

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