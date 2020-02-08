Жене украинского футболиста грозит тюремный срок за исполнение гимна страны в нижнем белье
Ирина Морозюк, жена украинского полузащитника Николая Морозюка, может по глупости угодить за решётку.
Девушка исполнила гимн Украины в нижнем белье. Если её поступок сочтут надругательством над государственными символами, то ей грозит реальное наказание, вплоть до уголовного.
Согласно статье 338 УК Украины, возможны следующие санкции в отношении Морозюк - штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.
Напомним, что Николай Морозюк сейчас выступает за турецкий "Ризеспор".
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