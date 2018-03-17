Женезио доработает с "Лионом" до конца сезона

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас не собирается менять главного тренера команды до конца сезона.

Сейчас командой руководит Бруно Женезио, вместе с которым команда вылетела из Лиги Европы. В 1/8 финала "Лион" проиграл ЦСКА (1:0 и 2:3).

"Это хороший преданный тренер. Он вместе с игроками переживает не лучший период. Однако есть еще девять матчей в лиге, мы можем стать свидетелями захватывающей концовки сезона. Конечно, ни один президент в такой ситуации не уволит тренера до конца сезона.

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